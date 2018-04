Als Moderatorin des TV-Boulevardmagazins "taff" richten sich jeden Tag Tausende Zuschaueraugen auf Viviane Geppert (26). Seit über zwei Jahren gehört die hübsche Wiesbadenerin zur festen Studio-Crew beim Privatsender ProSieben. Kein Wunder also, dass es der ehemaligen Studentin der Kommunikationswissenschaften wichtig ist, immer perfekt in Form zu sein. Für ihren Traumbody trainiert Viviane ziemlich hart – schlüpft fast pausenlos in ihre Laufschuhe oder geht ins Gym!

Im Interview mit Bunte verriet die 26-Jährige jetzt ihr Fitness-Geheimnis: Viviane belässt es nämlich nicht nur bei einer Sportart! "Ich gehe gerne laufen oder stehe auf dem Crosstrainer, ich mache gerne TRX, Übungen mit eigenem Körpergewicht oder jegliche Kurse, die mir in die Finger kommen: Kickboxen, Bootcamp, Ballett oder Tanz in jeder Art", erzählte sie begeistert. Wow, ganz schön vielseitig, die Frau Geppert!

Vom Sport allein kommt die gute Figur aber nicht: Das TV-Gesicht legt auch großen Wert auf eine gesunde Ernährung. "Unter der Woche versuche ich, auf Zucker und Alkohol zu verzichten, und esse abends meistens keine Kohlenhydrate." Am Wochenende sei Cheatday angesagt – und da dürfe sie dann alles!

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert, Moderatorin

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert in Frankreich

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert, Moderatorin

