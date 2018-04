Ist Zoe Saips Image als Zicke bei Germany's next Topmodel etwa nur das Ergebnis einer ausgeklügelten Schnitt-Technik? Die Wienerin polarisiert in der aktuellen Staffel von Heidi Klums (44) Castingshow wie keine andere: Ob trotzige Wutausbrüche oder aktuell mit ihrer Gucci-Gang – Zoe steht seit Wochen immer wieder im Fokus des Formats. Ihre beste Freundin verrät jetzt im Promiflash-Interview: "Sie wird im Fernsehen mehr wie eine Drama-Queen dargestellt und das ist sie im echten Leben nicht. Sie ist eigentlich eine sehr starke und selbstbewusste Person und so wird sie dort nicht gezeigt. Das finde ich schade", stellt Laura Stadtherr klar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de