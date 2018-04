Sie sind und bleiben in Großbritannien echte Legenden: Oasis sollen der Musikgeschichte gleich fünf der besten Songs aller Zeiten beigesteuert haben. Diese Auszeichnung wurde der Band rund um die Brüder Noel (50) und Liam Gallagher (45) jetzt von einem UK-Radiosender verliehen, der die Briten jedes Jahr nach ihrer Meinung gefragt. Für Oasis ist das eine Ehre – und lässt ihre Fans weiter auf eine lang ersehnte Band-Reunion hoffen!

Platz eins, drei, fünf, sechs und sieben gehen an die Musiker aus Manchester, denn die befragten Hörerinnen und Hörer von Radio X haben sich entschieden: "Live Forever" ist ihrer Meinung nach der beste Track ever. Auch Hits wie "Don't Look Back In Anger" und "Wonderwall" haben es in die Top Ten geschafft. Co-Sänger Noel kann diese Wertschätzung kaum fassen. "Ich habe immer versucht, höher zu zielen, als ich es für möglich halte. Manche Menschen versuchen, größer oder besser zu sein als ihre Zeitgenossen oder Vorgänger", erklärt der 50-Jährige dem Sender und fügt hinzu: "Ich versuche nur, besser zu sein als ich selbst, was, wie wir jetzt wissen, praktisch unmöglich ist."

2009 haben sich die Herzblutkünstler getrennt – seitdem spekuliert die riesige Fan-Gemeinde auf ein Comeback. Das deutliche Ergebnis der Rundfunkumfrage erhöht den Druck auf die Alternative-Rocker: "Bitte kommt zurück" und "Ich bin mir ganz sicher: Irgendwann sind sie wieder da", lauten nur zwei der hoffnungsvollen Twitter-Kommentare.

WENN.com/Brengola-Diena Noel und Liam Gallagher, Frontmänner bei Oasis

Anzeige

WENN.com Liam Gallagher, Co-Sänger von Oasis

Anzeige

WENN.com/Hotwire.net Oasis im Jahr 2005 in Japan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de