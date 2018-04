Das wäre der blanke Horror. Für Sängerin Oksana Kolenitchenko (30) steht aktuell sehr viel auf dem Spiel. Die Unternehmerin und ihr Ehemann Daniel verkauften Anfang des Jahres ihren Berliner Klub und beschlossen nach Amerika auszuwandern. Nur leider fehlt ihnen immer noch ein Ort zum Wohnen, wie die Blondine Promiflash verriet: "Ich bin gerade nur am Suchen. Ich drehe gerade durch. Es ist nicht so einfach, etwas zu finden. Wir fliegen in ein paar Wochen und ich habe noch nichts."



