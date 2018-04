Schwebt Klaudia Giez (21) etwa schon auf Wolke sieben? Derzeit versucht die rothaarige Beauty, mit ihrer verrückten Art Germany's next Topmodel zu werden. Doch abseits der Show scheint ihr jemand ganz anderes den Kopf verdreht zu haben. Promiflash präsentiert nun ein Bild, das die GNTM-Kandidatin ganz innig mit einem Boy zeigt. In ihrer Instagram-Story gibt die Topmodelanwärterin jetzt auch ein aktuelles Liebes-Update: "Ich war noch nie so romantiko."



