Bei der diesjährigen Staffel der ProSieben-Kultsendung Germany's next Topmodel sorgt Klaudia Giez (21) als verrückter Wirbelwind für einen ganz schön hohen Fun-Faktor bei den Fans. Sowohl bei ihren Mitstreiterinnen als auch beim Publikum kommt das flippige Girl mit ihrer ausgelassenen Art gut an. Auch privat scheint sich für den Rotschopf die wohlige Frühlingswonne auszubreiten: Die auszubildende Werbekauffrau scheint offensichtlich frisch verliebt zu sein. Doch wer ist der unbekannte Auserwählte?

Als Teil ihrer Instagram-Story veröffentlicht die 21-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der sie mit einem unbekannten Dunkelhaarigen abbildet, an den sie sich gefühlvoll und mit geschlossenen Augen anschmiegt. "Ich war noch nie so romantiko", lauteten die Zeilen der Schönheit, die den Post zierten. Auf dem Foto verlinkt ist Felipe Simon, ein brasilianischer Fotograf, der – wie die GNTM-Kandidatin selbst – in Berlin wohnt. Auch auf seinem Instagram-Account ist die kecke Klaudia zu finden. Ein Spiegel-Selfie der beiden kommentiert der hotte Latino mit "Familienausflug".

Aus ihrer Liebe scheinen die Turteltäubchen kein Geheimnis zu machen. Im Gegenteil. Bei strahlendem Sonnenschein flanierten die beiden zuletzt Händchen haltend über den Berliner Alexanderplatz, wie Promiflash jetzt erfuhr. Auf ihrem Social-Media-Kanal wird Klaudi ihren Bewunderern zukünftig sicherlich den ein oder anderen Einblick in ihr Liebesleben geben.

Felipe Simon Felipe Simon und Klaudia Giez

Anzeige

Promiflash Felipe Simon und GNTM-Klaudia am Alexanderplatz

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images Oluwatoniloba Dreher-Adenuga, Heidi Klum, und Klaudia Giez in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de