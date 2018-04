Emilija Mihailova mischte die diesjährige DSDS-Staffel ordentlich auf: Mit Gesangseinlagen, die wohl hier und da noch Luft nach oben ließen, sang und – vor allem – performte sie sich bis in die Mottoshows. Die Fans der Show unterstellten der Brünette schnell, dass sie nicht zuletzt wegen ihres Aussehens Runde für Runde meisterte. Kein Wunder: Rein optisch ist Emilija wohl ein wahr gewordener Männertraum. Jetzt verriet die Nachwuchssängerin, was IHR Traumtyp mitbringen muss!

Im Interview mit dem Playboy plauderte die Schönheit über ihr Privat- und Liebesleben und sprach dabei auch über ihr eher ungewöhnliches Beuteschema: "Ein Mann muss nicht singen können und bitte auch nicht tanzen. Ein künstlerisch begabter Mann ist nicht so meine Welt!" Doch was muss der Loverboy dann haben? "Er sollte lieber ein richtiger Neandertaler sein!", so Emilija weiter. Neben Fleiß, Humor und Macht müsse der Mann der Begierde aber auch ausgeglichen und wenig launisch sein. Ein besonders interessantes Kriterium der durchtrainierten Sexbombe: "Von mir aus kann er auch ein Bäuchlein haben, auf Sixpack-Männer stehe ich gar nicht."

Emilija zog sich noch vor dem Beginn der Liveshows am Samstag für das Männermagazin aus. Die Zuschauer aber auch Mitstreiter sind darüber jedoch eher geteilter Meinung: So zweifelte Giulio Arancio sogar angesichts der sexy Fotos an, dass die Beauty überhaupt eine Gesangskarriere im Sinn habe.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova beim DSDS-Recall in Südafrika

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova

Facebook / giulioarancio1 Giulio Arancio in einem Modegeschäft

