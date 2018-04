Ab dem kommenden Wochenende startet DSDS endlich in die Liveshows. In der vergangenen Folge konnten sich zehn Kandidaten im Südafrika-Recall für die entscheidende Phase der Castingshow qualifizieren. Zwar dürfen sich die Fans wieder auf die traditionellen Mottoshows freuen, in diesem Jahr stehen die Superstar-Anwärter allerdings schon nach drei Liveshows im Finale. Jetzt steht fest, welche Songs die Kandidaten bei ihrem ersten Auftritt auf der großen DSDS-Bühne singen werden!

Wie RTL bekannt gab, wird die nächste Runde in dem Gesangswettbewerb unter dem Motto "Discofox" stehen. Dementsprechend partylastig ist auch die Songauswahl der Nachwuchssänger. Skandalnudel Emilija Mihailova singt zum Beispiel den Charterfolg "Katchi" von Ofenbach vs Nick Waterhouse. Ihre Konkurrenten Giulio Arancio und Michel Truog (26) machen mit "What Is Love" und "I Want It That Way" allen 90s-Fans eine Freude. Und natürlich darf auch die nötige Dosis Schlager bei "Deutschland sucht den Superstar" nicht fehlen. Küken Marie Wegener (16) performt den Marianne-Rosenberg-Klassiker "Er gehört zu mir". Mia Gucek und Michael Rauscher haben sich mit "Mein Herz" von Beatrice Egli (29) und "Hulapalu" von Andreas Gabalier (33) dann doch lieber für etwas modernere Schlagerhits entschieden.

Janina El Arguioui (30) wird ihre Hammerstimme mit "I Will Survive" von Gloria Gaynor in Szene setzen. Pfadfinder Lukas Otte (20) singt "OK" von Robin Schulz (30) und Mario Turtak versucht sich an "Celebration" von Kool & The Gang. Latino-Fan Isa Martíno kämpft währenddessen mit "Sofia" von Alvaro Soler um den Einzug in die zweite Mottoshow.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova, DSDS-Kandidatin 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mia Gucek und Michael Rauscher im DSDS-Auslandsrecall

MG RTL D / Stefan Gregorowius Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

