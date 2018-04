Monatelang freuten sich die Fans von Khloe Kardashian (33) über ihr Liebesglück mit Tristan Thompson (27). Besonders, da die 33-Jährige schon bald das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt bringen wird. Nachdem am Mittwoch allerdings pikante Fremdgeh-Clips auftauchten, ist es schlagartig vorbei mit der Sympathie für den Basketball-Star: Für Tristan hagelt es auf seinen Insta-Pics jetzt jede Menge verärgerte Kommentare!

Während es von Khloe und ihrem berühmten Klan noch kein offizielles Statement gibt, sind ihre Fans umso aktiver im Netz. Unter Tristans letzten Instagram-Bildern häufen sich die entrüsteten Kommentare. "Du hast kein Herz! Ich bin so, so traurig wegen Khloe, sie muss am Boden sein", schrieb eine Userin. Eine andere Nutzerin machte ihrer Enttäuschung mit einem Wortspiel Luft: "Du spielst besser mit Frauen als mit Basketbällen!" Ein anderer User rät dem 27-Jährigen, sich vor Familienoberhaupt Kris Jenner (62) in Acht zu nehmen, bevor sie ihm das Leben zur Hölle machen könne.

Im Hinblick darauf, dass die betrogene Kardashian bald Tristans Kind zur Welt bringen wird, sind sich einige Kommentatoren sicher: Der NBA-Star zerstört die Welt für sein kleines Mädchen noch vor seiner Geburt. "Du hast das Herz deiner Tochter gebrochen, bevor es irgendein Kerl tun konnte", sagte ein Nutzer. Wie findet ihr es, dass Tristan nun den Ärger der Fans auf seinem Profil abbekommt? Stimmt ab!

Photographer Group / Splash News; Instagram / ms.stephaniee_ Tristan Thompson und seine angebliche Affäre Stephanie

Getty Images / Jamie McCarthy Kris Jenner bei der Gabrielle's Angel Foundation For Cancer Research 2016

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

