Seit Oktober 2016 sind Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) bereits offiziell getrennt. Nach dreieinhalb Ehejahren scheiterte ihre Beziehung, nachdem Sarah Pietro mit ihrer Jugendliebe Michal betrogen hatte. Viele Hate-Wellen und Aussprachen später hat das einstige Traumpaar einen Weg gefunden, freundschaftlich miteinander umzugehen und gemeinsam für seinen Sohn Alessio (2) da zu sein. Stellt sich nur noch eine Frage: Sind Sarah und Pietro mittlerweile geschieden?

Im Interview mit Bild gab Sarah darauf jetzt eine klare Antwort: "Nein, noch nicht. Das aber eher aus Gemütlichkeit." Beide scheinen es also einfach noch nicht geschafft zu haben, bei den Anwälten und vor Gericht alles zu regeln. Dafür haben sie es hinbekommen, sich über die Monate wieder anzunähern und sich als Eltern eines gemeinsamen Sohns gegenseitig den Rücken zu stärken.

Und wie sieht es in Sachen Liebe bei Sarah aus? Auch das ist eindeutig: "Ich bin Single." In Zukunft würde sich die 25-Jährige allerdings einen neuen Partner an ihrer Seite wünschen, jedoch sei es für sie schwierig, jemandem zu vertrauen: "Als Mama kann ich nicht sagen: 'Lass uns das mal probieren' und dann ist halt in zwei Wochen Schluss. Ich will was Festes, ich bin ein Familienmensch." Wenn sie diesen Mann dann irgendwann gefunden hat, wünsche sich die Beauty auch auf jeden Fall noch ein zweites Kind.

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

Andreas Rentz/Getty Images Pietro und Sarah Lombardi bei "Let's Dance" 2016

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

