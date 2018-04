Dieses Ex-Paar versteht sich mittlerweile richtig gut! Als sich Pietro (25) und Sarah Lombardi (25) im Oktober 2016 aufgrund ihres Betrugs trennten, sah es zunächst so aus, als könnte das Liebesaus im Rosenkrieg enden. Doch inzwischen herrscht Harmonie bei den jungen Eltern von Alessio (2). Da wird Weihnachten und Ostern zusammen gefeiert und auch kleine Botschaften werden in den sozialen Netzwerken ausgetauscht. So machte Pie seiner Ex jetzt ein ganz besonders skurriles Kompliment.

Auf Instagram teilte Sarah vor wenigen Tagen einen Clip, in dem sie für ihre Fans eine gefühlvolle deutsche Ballade zum Besten gab. Von ihren Followern wurde die Sängerin dafür mit Komplimenten überhäuft. Auch von Noch-Ehemann Pietro gab es bewundernde Worte – gepaart mit einem äußerst bizarren Kompliment. "Respekt, du Fischkopf. Krass gesungen", schrieb der DSDS-Sieger von 2011. Fischkopf? Das klingt zwar wenig schmeichelhaft, ist von dem Musiker aber sicher freundschaftlich gemeint.

Immerhin pflegen er und Sarah momentan ein richtig herzliches Verhältnis zueinander und kümmern sich liebevoll gemeinsam um ihren zweijährigen Sohn. Sogar den Nachnamen Lombardi soll die 25-Jährige laut Pietro nach der Scheidung behalten.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, deutscher Sänger

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Anzeige

Matthias Nareyek/ Getty Images Sarah Lombardi bei der Mercedes-Benz Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de