Ist sie eigentlich ganz anders? Mit ihrer verrückten Art sorgt Kandidatin Klaudia Giez (21) in der diesjährigen Staffel Germany's next Topmodel für den Fun-Faktor. Den Vorwurf, die Berlinerin wäre abseits der Kameras ganz anders, kann Klaudias bester Freund Thomas nicht verstehen, wie er jetzt im Promiflash-Interview erklärt: "Klaudia verstellt sich nicht. Sie genießt das einfach, was sie macht und hat Spaß daran. Sie ist einfach so, wie sie ist."



