Sie sind ein Herz und eine Seele! Ende Februar machten Anna Hofbauer (29) und Marc Barthel (28) Schluss mit dem Liebesversteckspiel: Sie zeigten sich zum ersten Mal als Pärchen auf dem roten Teppich. Aber was hält eigentlich Annas Familie von ihrem Auserwählten? Promiflash hat bei der ehemaligen Bachelorette nachgefragt. Besonders die Meinung ihrer kleinen Schwester sei Anna sehr wichtig gewesen: "Aber die beiden mögen sich so gerne und das harmoniert alles so toll. Deswegen: Es könnte nicht schöner sein!"



