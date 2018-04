Premiere bei Germany's next Topmodel: In der 13. Staffel treten zum ersten Mal Curvy Models an. Während Kandidatin Sarah (19) bereits ausgeschieden ist, mausert sich Pia (22) langsam zur Favoritin. Die Münchnerin angelte sich einen großen Job eines Schuhhändlers und wird von Jurorin Heidi Klum (44) regelmäßig für ihre Fotoshootings gelobt. Wenn es nach Catwalkcoach Nikeata Thompson (37) geht, sollte Pias Leistung auch belohnt werden. "Ich fände es ja mega, wenn sie ja auch gewinnt, weil sie halt einfach anders ist. Einfach nicht das, was sie erwarten – nämlich Size Zero", erzählt Nikeata gegenüber Promiflash. Ob sie recht behält, wird sich am 24. Mai im Finale zeigen.



