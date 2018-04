Fußball ist für manchen Fan wirklich das ganze Leben, und zwar überall auf der Welt! Den Beweis lieferten Inzamam Ul-Haq und seine Frau Fidha aus Indien. Sie wurden jetzt Eltern eines Sohnes und gaben dem Nachwuchs einen Namen, der Freunden des runden Leders doch sehr bekannt vorkommen sollte: Mehd Özil. Und richtig! Der kleine Fratz, der rund 14 Flugstunden von Deutschland entfernt aufwächst, wurde nach Nationalspieler Mesut Özil (29) benannt.

Das verriet der stolze Vater in einem Interview mit einem Kamera-Team, das Mesuts Verein FC Arsenal extra deshalb nach Manjeri im Südwesten von Indien geschickt hatte. "Als Kind habe ich mich immer sehr für Sport interessiert. Aber am meisten für Arsenal", erzählte Inzamam. "Ich liebte das rot-weiße Trikot. Meine Freunde, meine Familie, einfach jeder weiß: Alles, was ich getan habe, musste mit Arsenal zu tun haben." So auch die Vaterschaft! Da der frischgebackene Papa Moslem ist, fiel die Wahl auf den Namen des deutsch-türkischen Profikickers, der momentan für London spielt.

Der freut sich über den Mini-Namensvetter, wie er via Twitter bekannt gab: "Eine große Ehre, die Inspiration für den Namen dieses Kindes zu sein. Ich sende meine besten Wünsche nach Indien und an Mehd Özil. Ich hoffe, Mehd wird seiner Familie mit einer Menge Lächeln und Erinnerungen in der Zukunft Freude machen." Wie findet ihr es, wenn Menschen ihre Kinder nach Stars benennen? Stimmt ab!

Charie Crowhurst / Freier Fotograf / Getty Images Mesu Özil (l.) beim Spiel Arsenal gegen Sunderland

Paul Gilham / Getty Images Mesut Özil und Alex Oxlade-Chamberlain bei einem Premier-League-Spiel

Michael Steele / Staff / Getty Images Mesut Özil bei einem Spiel zwischen Arsenal und Southampton

