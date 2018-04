Wie dicke ist Supermodel Heidi Klum (44) mit der Familie von Tokio Hotel-Rocker Tom Kaulitz (28)? Die beiden wurden kürzlich leicht bekleidet turtelnd beim gemeinsamen Sonnenbaden abgelichtet. Öffentlich geäußert haben sie sich dazu jedoch noch nicht. Ein kleiner Hinweis könnten die neuesten Social-Media-Posts der blonden Beauty und eines jungen Kaulitz' sein – nein, nicht Tom! Sein Bruder Bill (28) postete ein Foto von einem Fashion-Fauxpas, den Heidi nur wenige Tage vorher begangen hat.

Bill nutzte seinen Instagram-Account, um ein Paar besonderer Schuhe herzuzeigen – es handelt sich dabei um Schlappen in Fischform! Die Münder der grünen Unterwassertiere dienen dabei als Öffnung für die Füße. Heidis Fans kommt dieses schuppige Schuhwerk sicherlich bekannt vor: Die Germany's next Topmodel-Mama gönnte sich genau diese Fußbekleidung erst kürzlich auf einem Trip nach Hongkong, wie sie auf demselben Social-Media-Portal zeigte. Nimmt Bill sich ein Beispiel an einer, die Ahnung von Mode hat? Oder handelt es sich um einen lustigen Privatscherz der beiden, die jetzt schon befreundet sind?

Vielleicht ist alles nur Zufall. Denn diese Schluppen gibt es als Party-Scherz in vielen Urlaubsorten und online zu erwerben. Was denkt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / billkaulitz Post von Bill Kaulitz mit Fisch-Schlappen

Instagram / heidiklum Screenshot aus Heidi Klums Insta-Story

Mark Ralston / Getty Images; Clemens Bilan / Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

