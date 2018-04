Über die Verbindung von Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) sprechen gerade alle - aber nicht alle glauben an Liebe! Auf den ersten Blick scheinen die GNTM-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist nicht gerade das nächste Bilderbuch-Traumpaar abzugeben. Allein der Altersunterschied von 16 Jahren weckt bei vielen Kritikern Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer vermeintlichen Liaison. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die von einigen Fans und auch Medien gemutmaßte PR-Aktion bei Heidi und Tom keinen Sinn ergeben würde – diese Gründe sprechen für wahre Gefühle!

Auch Heidis Beuteschema passt auf den Look des Rockers: Zwar war die Blondine zuletzt mit Vito Schnabel (31) liiert, doch in der Vergangenheit fühlte sie sich schon des Öfteren zu extravaganten Musikern hingezogen. Die Bergisch Gladbacherin datete nämlich nicht nur Red Hot Chili Peppers-Frontmann Anthony Kidies – mit Sänger Seal (55) hat Heidi sogar vier Kinder.

Ein offizielles Statement gibt es noch nicht. Doch Bilder der potenziellen Turteltauben sprechen Bände: Heidi und Tom wirken authentisch vertraut, kuscheln auch leicht bekleidet, wie man es nicht unter Geschäftspartnern tun würde. Um solch eine Vertrautheit vorzutäuschen, müssten die zwei schon sehr hohe Schauspielkünste an den sonnigen Tag legen.

Übrigens: Die echte Liebe wäre ganz ungeplant sogar die beste "PR-Maßnahme" in eigener Sache - denn Heidi und Tom kommen als Paar bei den Lesern super an. Mehr als zwei Drittel der Befragten jubelten in einer Umfrage, ob der Altersunterschied eine Debatte gerechtfertigt, dass so etwas keine Rolle spielen mehr sollte. Heidi und Tom sind also gewissermaßen sogar Vorbild.

Der Vorwurf, lediglich die Aufmerksamkeit auf ihre aktuellen Projekte ziehen zu wollen, möchte gut durchdacht sein – denn die brauchen sie eigentlich nicht! Heidi fährt aktuell die alljährlichen Erfolgsquoten mit "Germany's next Topmodel" ein und tourt in den USA durch etliche Casting-Shows wie zum Beispiel America's Got Talent. Tom hingegen wirkte nach der ganzen Band-Hysterie in seiner neuen Wahlheimat Los Angeles sehr zufrieden. Der 28-Jährige macht zwar noch mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz (28) Musik, scheint auf den Rummel um seine Person allerdings gut verzichten zu können.

Mr.Canon / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Christopher Polk / Getty Images Heidi Klum auf dem Red Carpet eines "America's Got Talent"-Events

Anzeige

Koki Nagahama/GettyImages Tom und Bill Kaulitz bei den MTV Video Music Awards 2011

Anzeige

Larry Busacca / Getty Images Seal und Heidi Klum, 2011



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de