Dieser Auftritt war wohl die Krönung des diesjährigen ECHO-Aufregers! Die Rapper Farid Bang (31) und Kollegah (33) mussten nicht nur schon vorab von Deutschlands wichtigstem Musikpreis mächtig Kritik einstecken – auch ihr Branchen-Kollege Campino (55) äußerte sich live auf der Bühne negativ über die beiden Rüpelreimer. Ausgezeichnet wurden das Duo dennoch mit dem Award in der Kategorie "Hip-Hop National" und präsentierten direkt danach ihren Song "All Eyes On Us". Doch die Performance war für viele Zuschauer nur eines: absolut zum Fremdschämen!

Die sonst so lockeren Muckimänner wirkten auf der großen ECHO-Bühne dann doch ein bisschen nervös, als sie zum Mikrofon griffen – und das ließen vor allem die hämischen Twitter-User nicht unkommentiert. "Wie schlecht Kollegah und Farid live einfach sind. Grottig", "Zum Glück versteht man bei dem Genuschel nicht, was diese Vollpfosten sabbeln" oder "Meine Ohren bluten" waren nur drei der bitterbösen Kommentare. Das Publikum im Saal sah das offenbar ähnlich. Statt höflichem Applaus war es nach den letzten Akkorden ziemlich ruhig in der Halle, teilweise wurde sogar gebuht.

Kollegah und Farid sahen das allerdings komplett anders: In seiner Instagram-Story fand der Sonnenbrillenfan nur lobende Worte für ihre Performance. "Der Boss und der Banger haben hier wieder alle weg gewichst, muss man sagen." Wie die beiden aber wohl auf den Spott im Netz reagieren werden?

Getty Images / Andreas Rentz Farid Bang und Kollega, Echo-Verleihung 2018 in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Farid Bang beim ECHO 2018

Andreas Rentz/Getty Images Farid Bang und Kollegah beim ECHO 2018

