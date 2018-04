Welche Lady wird im sonnigen Thailand wohl die meisten Herzen brechen? Am Dienstag gab RTL bekannt, welche vierzehn Ex-Kuppelshow-Kandidaten bei der Deutschland-Premiere von Bachelor in Paradise dabei sein werden. Jetzt gibt es auch schon die ersten offiziellen Bilder – und in ihren knappen Bikinis machen die acht Single-Frauen definitiv eine gute Figur. Welche Kandidatin hat wohl das größte Potential, zum absoluten Zuschauerliebling zu werden?

Sie ist eine von gleich drei Teilnehmerinnen, die man noch aus der aktuellen Staffel von Der Bachelor kennen könnte: Lina Kolodochka. Im Rennen um Rosenkavalier Daniel Völz (33) schaffte es das Model mit ukrainischen Wurzeln bis Folge vier. Bis dahin bewies die taffe Blondine vor allem eines – dass sie definitiv kein Blatt vor den Mund nimmt.

Für Evelyn Burdecki war 2017 zwar noch früher Schluss, ihr war allerdings schon nach nur einer Nacht der Rosen eine steile TV-Karriere vorbestimmt. Bei Promi Big Brother machte sie sich vor allem durch ihre mehr oder weniger hilfreichen Lebensweisheiten einen Namen: Burdecki the brain. Bei "Bachelor in Paradise" hat sie jetzt ja die Chance zu beweisen, dass sie auch in Sachen Flirts ein ganz helles Köpfchen ist.

Ob Carolin Ehrensberger genauso optimistisch ist wie Erika? Sie musste 2015 mit Oliver Sanne (31) dasselbe durchmachen und sich kurz vorm Ziel gegen Liz Kaeber (25) geschlagen geben. Besonders pikant: Bei "Bachelor in Paradise" ist auch Oli mit am Start, womit sie ihrem einstigen Objekt der Begierde gegenübertritt.

Zum Glück hat Lina als Verstärkung ihre Busenfreundin Yeliz Koc mitgebracht. Die schrieb noch vor Kurzem regelrecht Kuppelshow-Geschichte, weil sie Bachelor Daniel nach seiner Entscheidung tatsächlich eine gewischt hatte. Ob dieses Duo auch bei "Bachelor in Paradise" mit Vorsicht zu genießen ist?

Ihre Reality-Karriere kann sich auch durchaus sehen lassen: Während Saskia Atzerodt (26) 2016 bei Rosenkavalier Leonard Freier (33) schon in Folge vier die Biege machen musste, holte sie sich zuletzt gemeinsam mit Nico Schwanz (40) sogar den Sieg bei Das Sommerhaus der Stars. Nachdem die Beziehung zu dem Männermodel vor einer Weile endgültig gescheitert ist, wäre jetzt mal wieder Zeit für eine neue Liebe. In welche Lady könntet IHR euch Hals über Kopf verlieben? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Sie ist da schon etwas zurückhaltender: Erika Dorodnova (26). Ob sie dem Vorjahres-Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) deswegen so gut gefiel, dass er sie bis ins Finale weiter ließ? Am Ende entschied er sich aber für Halbbrasilianerin Clea-Lacy Juhn (26). An die große Liebe im Fernsehen glaubt Erika allerdings immer noch, wie sie Ende Februar im Promiflash-Interview verriet: "Manche lernen sich im Supermarkt kennen und andere eben in einer TV-Show."

Deren Kontrahentin Carina Spack ist allerdings auch nicht ganz ohne. Bei den Dreamdates der diesjährigen Bachelor-Staffel glänzte die Tattoo-Liebhaberin vor allem mit ihrer Null-Bock-Einstellung und wurde dafür vor dem Finale nach Hause geschickt. Auch von einigen ihrer Rivalinnen hielt sie nicht sonderlich viel und teilte in der Mädelsvilla ordentlich aus. Ob zwischen diesen Girls auch bei "Bachelor in Paradise" die Fetzen fliegen werden?

Dieses Schicksal teilt sich Caro mit Pamela Gil Marta, die in Staffel fünf von "Der Bachelor" bereits in der zweiten Folge ausschied. Mal sehen, ob die lockige Schönheit aus der Dominikanischen Republik bei "Bachelor in Paradise" etwas länger im Rennen bleibt.

MG RTL D / Arya Shirazi Lina Kolodochka bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / linakk Ex-Bachelor-Kandidatinnen Yeliz und Lina

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Erika Dorodnova bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Carolin Ehrensberger bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Saskia Atzerodt bei "Bachelor in Paradise"



