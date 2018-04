Ist sie die neue Frau an der Seite des musikalischen Dschungelstars? Seit Tagen kocht die Gerüchteküche um Daniele Negroni (22): Der einstige DSDS-Zweite zeigt sich im Netz immer wieder mit einer nicht ganz unbekannten jungen Dame. Influencerin Tina Neumann begleitete den ausgeflippten Italiener sogar in die Stadt der Liebe – doch was läuft da? "Gute, gute Freundschaft! Wir waren in Paris, wir waren im Disneyland und wir hatten viel Spaß. Wir waren allgemein viel unterwegs, auch in Wien und Co. und wir sind einfach generell mega-gut miteinander!", erklärte Daniele im Promiflash-Interview auf dem roten Teppich der ECHO-Verleihung.



