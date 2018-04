Große Gefühle und ein Punkteknaller! Let's Dance startete heute bereits mit einem Hammer. Superstar Kylie Minogue (49) performte zur Showeröffnung ihren neuen Song "Dancing". Doch auch danach sparten die Promis nicht mit Aufregung. Die Kulisse von Julia Dietze (37) fing Feuer und Thomas Hermanns (55) berührte nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury mit einem bewegenden Auftritt. Joachim Llambi gab ihm seine erste Zehn-Punktewertung der aktuellen Staffel!

Mit einer Rumba zu "Save The Best For Last" von Vanessa Williams wollte der Comedian seine große Liebe für seinen Ehemann Wolfgang Macht aufs Parkett bringen: "In den 90ern habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Wir haben uns in einer Kneipe kennengelernt. Wie die Liebe in mein Leben kam, das vertanzen wir." Die Darbietung kam so gut an, dass er stolze 28 Punkte von der Jury bekam. Urgestein Llambi überzeugte Thomas so sehr, dass der erstmalig die Zehnpunktekelle zückte: "Ich hab dir das abgenommen. Es war nicht aufgesetzt. Ein Mann, und das haben wir nicht so oft, der seine Partnerin geführt hat. Das Beste kommt eigentlich zum Schluss. Ich glaube, du bist heute ganz weit vorn."

Auch der Komiker selbst konnte sich nach seinem Tanz nicht zurückhalten und verdrückte ein paar Tränchen: "Das Lied hat mich total gekriegt und die Fotos. War heftig." Sein Partner saß ebenfalls im Publikum und wirkte sehr ergriffen. Sogar Profi-Tänzerin Regina Luca (29) lobte Thomas in den höchsten Tönen: "Das war ein Magic Moment für mich bei “Let's Dance” Vor allem, wenn ich sehe, wie Thomas sich entwickelt und diesen Tanz mit mir so sehr genossen hat, das schätze ich so sehr an dir."

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Andreas Rentz/Getty Images Regina Luca und Thomas Hermanns in der 2. Folge von "Let's Dance"

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Thomas Hermanns

