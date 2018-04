Am Freitagabend ist es wieder so weit: Zum vierten Mal müssen sich die Promis gemeinsam mit ihren Profitanzpartnern bei Let's Dance beweisen. Das Training für die äußerst beliebte Tanzshow ist beileibe kein Spaziergang – das verdeutlichen die Tanz-VIPs den Zuschauern mit diversen Social-Media-Posts immer wieder neu. Charlotte Würdig (39) zeigte jetzt, dass sie nach den vergangenen Proben einfach nur fertig ist!

Auf Facebook teilte die Moderatorin ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie sichtlich erschöpft auf dem berühmten roten "Let's Dance"-Sofa liegt. Dazu schreibt die Mutter von zwei kleinen Söhnen: "Die Ruhe vor dem Sturm! Heute Abend geht's los und ich freu mich schon so darauf, euch zu zeigen, was wir trainiert haben." In der vierten Show werden die Stars zu Neunziger-Klassikern performen müssen. Es ist sogar schon bekannt, welchen Tanz Charlotte und ihr Partner Valentin Lusin (31) zu welchem Song abliefern werden!

Zum Prinzen-Hit "Alles nur geklaut" müssen die 39-Jährige und ihr Mentor einen flotten Jive aufs Parkett zaubern. Ob sie damit eine noch bessere Wertung als in der vergangenen Woche einheimsen? In der letzten Folge wurden Charlotte und Valentin mit stolzen 25 Punkten für ihre harte Arbeit belohnt!

Florian Ebener/Getty Images Charlotte Würdig und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Andreas Rentz Charlotte Würdig und Valentin Lusin in der ersten "Let's Dance"-Show

