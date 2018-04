Sie hat Herzchen in den Augen! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (21) zeigte sich kürzlich mit einem jungen Mann an ihrer Seite – sofort spekulierte ihre Fangemeinde eifrig, ob es sich bei dem dunkelhaarigen Schönling um einen Kumpel oder gar ihren Bruder handeln könnte. Jetzt löst die quirlige Laufstegschönheit endlich auf: Der Schnuckel ist tatsächlich ihr Freund! Der Auserwählte heißt Filipe Simon und ist ein brasilianischer Fotograf. Im ProSieben-Interview verrät die 21-Jährige weitere Beziehungsdetails: "Eigentlich weiß noch keiner so richtig, dass wir uns lieb haben und da mehr läuft. Wir haben uns das erste Mal vor eineinhalb Jahren in Berlin getroffen.



