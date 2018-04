Prinz William (35) genoss am vergangenen Dienstag noch einmal ausgelassen ein Fußballspiel in Birmingham, bevor seine Liebste Herzogin Kate (36) zum dritten Mal ein Baby bekommt – das Geschlecht des Mini-Royals wird traditionell erst nach der Geburt bekannt gegeben. Doch beim Sportevent feierte der Bald-Dreifachpapa derart euphorisch ein Tor, dass er die Etikette scheinbar völlig vergaß: Verplapperte er sich und bekommt einen zweiten Sohn?

Der erstgeborene Sohn des royalen Paares, Prinz George (4), könnte sich in den nächsten Tagen auf ein Brüderchen freuen. Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, deute dies eine spontane Bemerkung des 35-Jährigen an. Als der Spieler Jack Grealish der Mannschaft Aston Villa das entscheidende Tor zum Sieg schoss, entfuhr William gegenüber einem anderen Fußballfan: "Ich werde darauf bestehen, dass das Baby Jack heißt", verlieh er seiner Freude Ausdruck. Nach einer verdächtig langen Pause fügte er hinzu: "... oder Jackie!" Zu spät, denn die Spekulationen, dass William sich aus Versehen verquatscht hatte, sind seitdem in vollem Gange.

Fest steht jedenfalls, dass der zukünftige Erdenbürger im St. Mary's Krankenhaus das Licht der Welt erblicken wird. Dass dieses Ereignis nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird, zeigen die jüngsten Vorkehrungen: Nicht nur ist das Parken vor den Kliniktoren seit dem 9. März verboten, auch ein gesamter Flügel des Krankenhauses wurde für Kate schon abgesperrt.

WPA Pool / Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Prinz George und Prinz William

Anzeige

Scott Heavey/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de