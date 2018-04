Mit seinem emotionalen Contemporary zu "As Long As You Love Me" von den Backstreet Boys tanzten sich YouTube-Star Roman Lochmann (18) und die schöne Profitänzerin Katja Kalugina (24) heute Abend bei Let's Dance nicht nur in die Herzen der Zuschauer. Ihre Performance brachte sogar den letzte Woche ausgeschiedenen Zwillingsbruder Heiko (18), der im Publikum saß, zum Weinen. Für seine Glanzleistung erntete das Tanzpaar satte 28 Punkte. Kein Wunder, dass viele Bewunderer für die beiden zum Hörer greifen wollen. Doch ausgerechnet jetzt scheint es ein gehöriges Problem zu geben: Romans Leitung scheint gesperrt.

Die Fans sind fassungslos. Nachdem letzte Woche unerwartet Publikumsliebling Heiko Lochmann die beliebte RTL-Tanzshow verlassen musste, breitete sich eine angeregte Diskussion im Netz aus. Die Lochi-Community beschwerte sich darüber, dass sie beim Telefonvoting gar nicht abstimmen konnten, weil die Leitungen ständig besetzt waren. Und auch heute Abend scheint es wieder einen Eklat zu geben! Auf dem offiziellen "Let's Dance"-Instagram-Account tauchen immer mehr Kommentare auf, in denen die Anrufer sich darüber beklagen, dass die Leitung für Roman und Katja blockiert sei. "Die Leitungen sind geschlossen", lauten die Zeilen der verbitterten Fans, "Die ziehen das Gleiche ab wie letzte Woche bei Heiko", empören sich andere.

Glaubt ihr auch, dass es mit den Leitungen ein Problem geben könnte, was die Punkteverteilung für die Kandidaten innerhalb der Sendung verfälscht? Immerhin ist es ungewöhnlich, dass nach Tina Ruland (51) und Jessica Paszka (27) Heiko den Tanzkader verlassen musste und nicht Chakall. Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Roman Lochmann und Katja Kalugina bei ihrer "Let's Dance"-Performance

Instagram / heikolochmann Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Kandidaten 2018

Roman Lochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina während des "Let's Dance"-Trainings

