Tauscht Real-Life-Ken Rodrigo Alves (34) jetzt die Rolle? Eigentlich fühlte sich der Beauty-OP-Freak als Plastik-Boy an der Seite von Barbie bisher immer sehr wohl. Für eine Party hat er sich nun allerdings umgestylt – und ist als Jessica Alves feiern gegangen. In seiner Instagram-Story erklärte er, wie es dazu kam: "Gestern war mir danach, eine Frau zu sein, also habe ich es getan und ich hatte eine fantastische Zeit!" Vielleicht sieht man Ken in Zukunft ja öfter mal als Barbie!



