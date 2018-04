Weiß er, was hinter Bruna Rodrigues' Tränenflut bei Germany's next Topmodel steckte? Das Nachwuchs-Model hat tränenreiche Wochen in Heidi Klums (44) Castingshow hinter sich: Das nervenaufreibende Umstyling und Streitereien unter den Mädchen machten ihr unter anderem zu schaffen. Oder weinte die Laufsteg-Schönheit noch aus einem anderen Grund so oft? Promiflash hat bei ihrem Ehemann Voo Rodrigues genau nachgefragt – und auch die fehlende Nähe zu ihrem Schatz war sehr schwer für sie: "Also wenn sie bei mir in Deutschland ist, wir haben ja jeden Tag Kontakt, können uns immer absprechen, über jede Situation."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de