Von wegen Harmonie pur! Oana Nechiti (30) und Erich Klann (30) gelten als das Traumpaar von Let's Dance. Die beiden Turteltauben sind schon seit neun Jahren ein Paar – und das nicht nur beruflich, sondern auch privat. Doch auch, wenn sie die TV-Zuschauer und ihre Kollegen immer wieder mit süßen Liebesbekundungen vor und hinter den Kulissen begeistern, herrscht auch zwischen ihnen manchmal dicke Luft, wie Profitänzer Vadim Garbuzov (30) im Promiflash-Interview verrät: "In einer Familie muss es krachen und in einer Tanzpartnerschaft muss es krachen. Entscheidend ist, dass es funktioniert – dass trotzdem im Endeffekt eine gute Zusammenarbeit entsteht. Und das, glaube ich, ist bei denen schon so."



