Mit seiner samtweichen Soulstimme singt sich der sympathische Giulio Arancio bei Deutschland sucht den Superstar immer wieder in die Herzen der Zuschauer. Auch die Juroren rund um Urgestein Dieter Bohlen (64) hat der Kölner mit italienischen Wurzeln bisher nicht enttäuscht. Angekommen in den Top Ten, will er mit seiner Leidenschaft für die Musik, seiner authentischen und bodenständigen Art und seiner Disziplin das Publikum vom Hocker reißen. Im Interview mit Promiflash verriet seine Liebste jetzt, wie er sich für seinen großen Live-Auftritt heute Abend vorbereitete.

Die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin Nicole Handwerker (22) ist seit einem halben Jahr die Partnerin an der Seite des 25-Jährigen. Gegenüber Promiflash plauderte sie nun ganz offen über den DSDS-Kandidaten. "Er singt eigentlich immer. Immer wenn wir zum Beispiel zusammen zum Fitnessstudio gefahren sind, hat er im Auto ständig das Lied geübt. Wir haben alle Vorbereitungen zusammen getroffen", erklärte sie. Kein Wunder also, dass der Sänger immer wieder an seine Freundin denkt, wenn er auf der Bühne performt.

Auch ein paar direkte Worte an ihr Ein und Alles ließ sich die 22-Jährige nicht nehmen: "Schatz, ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ich weiß, du schaffst das. Egal, wie es heute ausgeht, ich bin unglaublich stolz auf dich. Für mich bist du auf jeden Fall mein Superstar!" Bei so viel rührendem Support dürfte für Giulio heute Abend eigentlich nichts mehr schief gehen.

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio und Nicole Handwerker

MG RTL D / Stefan Gregorowius Giulio Arancio, bekannt aus DSDS

Facebook / giulioarancio1 Giulio Arancio mit Cap

