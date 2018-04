Giulio Arancio weiß, wie er das DSDS-Publikum mitreißen kann! Am Samstag wird der Nachwuchssänger das erste Mal vor einem riesigen Livepublikum auftreten. Dann wird sich zeigen, ob er die Castingshow-Zuschauer auch weiterhin mit seiner Samtstimme begeistern kann. Bei der Jury rund um Dieter Bohlen (64) konnte er mit seinen gefühlvollen Performances bisher stets punkten. Dafür hat der 25-Jährige auch ein ganz einfaches Erfolgsrezept: Er denkt bei seinen Auftritten einfach an seine Freundin!

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Giulio seit einem halben Jahr mit der ehemaligen The Biggest Loser-Kandidatin Nicole Handwerker (22) zusammen ist. Seine Liebste ist dabei nicht nur sein größter Fan, sondern auch seine große Inspiration: "Ich denke bei gefühlvollen Songs immer an meine Freundin und wie sehr ich sie vermisse. In Afrika war das ganz schlimm. Ich denke dann immer an die schönen Zeiten, die wir schon zusammen erlebt haben", verrät der Elektrotechniker im Promiflash-Interview.

Giulio ist froh, dass er mit Nicole so eine unterstützende Freundin an seiner Seite hat: "Sie freut sich voll für mich, dass ich hier teilnehme und sie steht immer hinter mir. Sie unterstützt mich immer und freut sich, dass ich meinen Traum ausleben kann", schwärmt der Kölner von seiner Herzdame.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Giulio Arancio, DSDS-Kandidat 2018

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio und Nicole Handwerker

MG RTL D / Stefan Gregorowius Giulio Arancio, DSDS-Kandidat 2018

