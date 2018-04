Die diesjährige ECHO-Verleihung rückte vor allem mit einem öffentlichen Wortgefecht zwischen den beiden Gangsterrappern Kollegah (33) und Farid Bang (31) und dem Die Toten Hosen-Frontmann Campino (55) in den Fokus des Publikums vor Ort und bei den Zuschauern zu Hause. Mit seinen antisemitischen Songtextzeilen war das Duo kurz vorher in Kritik geraten, weshalb sogar der Ethikrat einberufen werden musste. Campino griff die Debatte auf der Bühne auf und erntete stehende Ovationen. Wollte er durch seine Ansage etwa seine eigene Band in den Vordergrund rücken?

Der Beef scheint kein Ende zu nehmen. In seiner Instagram-Story teilt Kollegah immer wieder gegen den Punkrocker aus und bezeichnet ihn als "Zitteraal", wohl, weil er während seiner abgelesenen Ansage beim ECHO etwas unentspannt schien. Zuletzt drückte er sogar seine Zigarette an einem Zeitungsausschnitt mit einem Bild des 55-Jährigen aus. Dabei lobt er ihn auf höhnische Weise mit den Worten: "Hat der Mann gut gemacht, die Promonummer mitgenommen." Des Weiteren veröffentlichte der Reimkünstler einen Screenshot eines Bandplakates der Toten Hosen, deren Oktoberkonzert in der Düsseldorfer Esprit Arena mitsamt Zusatzkonzert komplett ausverkauft ist. "Daher weht also der Wind, Zitteraal, hm?", teilt der Düsseldorfer aus.

Könnte Kollegah mit seinen Unterstellungen vielleicht Recht haben? Zwar war es um die Band in den letzten Jahren ab und an etwas ruhiger, aber die Charts stürmen ihre Alben nach wie vor. Denkt ihr, dass Campino die Aufmerksamkeit auf seine Gruppe lenken wollte? Stimmt ab!

Kollegah Screenshot von Kollegah

Anzeige

AXEL SCHMIDT/AFP/Getty Images Kollegah beim ECHO 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Die Toten Hosen bei 1LiveKrone 2017 in Bochum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de