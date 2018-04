Noch immer untröstlich! In der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge hatte Chef-Jurorin Heidi Klum (44) kein Foto für die gebürtige Brasilianerin Bruna Rodrigues (24). Auch wenn seit der Aufzeichnung der Sendung schon etwas Zeit vergangenen ist: Ihre Casting-BFF Trixi Giese (18) stimmen die Szenen einfach tieftraurig. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihren Gefühlen nun freien Lauf und erklärt, weshalb sie gerade dieser Exit so zum Weinen bringt: "Bruna war einfach wie ‘ne Mama für uns alle und sie hat uns einfach geliebt, wie wir sind und die hat uns alle einfach gepusht immer."



