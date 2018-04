Können Fans des einstigen Traumpaares sich jetzt vielleicht doch Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback machen? Vor anderthalb Jahren schockierte die Trennung zwischen Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) ganz Deutschland. Wie sie selbst in Interviews aber immer wieder betonen, verstehen die Eltern des kleinen Alessio (2) sich mittlerweile wieder ganz gut – oder ist da vielleicht sogar ein bisschen mehr? In einem gemeinsamen Instagram-Livestream zeigten die beiden sich vor wenigen Stunden wirklich mehr als nur vertraut und grinsten einander durch die Bank weg verträumt an.



