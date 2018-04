Er hat also auch eine weiche Seite! Joachim Llambi (53) sitzt bereits seit der ersten Staffel in der Let's Dance-Jury und ist seitdem vor allem für sein strenges Urteil bekannt. Mit Lob und Punkten hält er sich meistens zurück – nur, wer es auch wirklich verdient, bekommt vom Tanzmeister positive Kritik. Doch auch, wenn er in der Regel kein Blatt vor den Mund nimmt, der Llambi kann tatsächlich auch anders. Wie Promiflash während der vergangenen Show vor Ort beobachten konnte, ging der sonst so strenge Juror auf Kuschel-Mission!

In den Werbepausen ist bei "Let's Dance" immer einiges los – und auch Herr Llambi wusste am Freitagabend die kurzen Auszeiten gut zu nutzen. Während seine Juroren-Kollegen Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (50) die Gunst der Stunde nutzten, um selbst eine flotte Performance aufs Parkett zu legen, hielt der 53-Jährige lieber hier und da ein Schwätzchen. So nahm er sich zum Beispiel kurz Zeit für einen Plausch mit Profitänzerin Sarah Latton (39), die in diesem Jahr ausnahmsweise nicht mittanzt – oder schaute kurz bei seiner Mama im Publikum vorbei, um sie zu herzen.

Generell lagen vergangene Show eindeutig Frühlingsgefühle in der Studioluft. Nicht nur die Jury war gut drauf, auch die Profis gaben ihren Gefühlen freien Lauf. In jeder freien Pause wurde gekuschelt und gebusselt, was das Zeug hält.

Florian Ebener / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Florian Ebener / Getty Images Daniel Hartwich verabschiedet sich von Chakall

