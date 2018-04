Die Frühlingsgefühle haben die Let's Dance-Profis mächtig im Griff! Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass es im aktuellen Cast einige glückliche Pärchen gibt: So tanzen nicht nur Oana Nechiti (30) und Erich Klann (31) auch privat durchs Leben, Sergiu (35) und Regina Luca (29) sowie Valentin (31) und Renata Lusin (30) schweben abseits des Parketts ebenfalls auf Wolke sieben. Wie Promiflash nun live vor Ort beobachten konnte, können die Turteltauben auch hinter den Kulissen nicht die Finger voneinander lassen.

Während der vergangenen Show am Freitag lag mächtig viel Liebe in der Luft, denn abseits der Kameras wurde gekuschelt und gebusselt, was das Zeug hält. Besonders Oana und Erich, die einen gemeinsamen Sohn haben, bekamen einfach nicht genug voneinander. Immer wieder wurden Küsse und kleine Zärtlichkeiten ausgetauscht. Auch bei den Coaches Valentin und Regina, die dieses Jahr zum ersten Mal das "Let's Dance"-Parkett unsicher machen, knisterte die Leidenschaft heftig.

Obwohl Sergiu vergangene Sendung aussetzen musste, unterstützte er seine Frau Regina im Publikum. Nach ihrer Performance ging sie gleich zu ihm und holte sich zur Belohnung einen dicken Schmatzer ab. In den Werbepausen nutzte der Rumäne dann die Gunst der Stunde und stattete seiner Herzdame im VIP-Bereich regelmäßig einen Besuch ab.

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti im "Let's Dance"-Studio

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin

Anzeige

Instagram / sergiuluca_ Sergiu und Regina Luca, Profitänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de