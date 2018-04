Warum sind die heute so verdammt nett? Am Samstagabend hieß es in der ersten Mottoshow für die zehn verbliebenen Kandidaten der diesjährigen Deutschland sucht den Superstar-Staffel: zu den besten Discosongs aller Zeiten alles geben! Doch während die Jury rund um Dieter Bohlen (64) offenbar alles durch die rosarote Brille bewertete, sah das die Netzgemeinde komplett anders: Für sie waren die DSDS-Juroren bis jetzt viel zu unkritisch.

Schon beim ersten Kandidaten des Abends Michael Rauscher mit seiner Darbietung von Andreas Gabaliers (33) "Hulapalu" sorgte die Bewertung von Mousse T. (51), Ella Endlich (33) und Carolin Niemczyk (27) für Kopfschütteln bei den Zuschauern. Die fanden Michaels Auftritt nämlich gerade mal durchschnittlich. "Ist die Jury nicht kritikfähig? Wenn ich angelogen werden will, frage ich meine beste Freundin, ob ich in der Jeans fett aussehe", schrieb eine Twitter-Userin fassungslos. Als bis zum sechsten Auftritt immer noch kein negatives Wort über die Lippen gekommen war, konnten sich die Follower nicht mehr zügeln: "Kritisiert die Jury heute auch mal was, oder sind die nur da, um den Kandidaten Honig ums Maul zu schmieren?" oder "Diese Jury kann man doch echt nicht mehr ernst nehmen." waren nur zwei der bösen Kommentare.

Nur einer blieb sich wie immer treu: Bei schlechteren Leistungen konnte Dieter sich wie immer nicht zurückhalten. So bezeichnete er den Latino Isa Martíno als einen "Wallach, dem sie die Eier weggehauen haben". Der Kandidat war für den Geschmack des Poptitans bei seinem Song "Sofia" von Álvaro Soler (27) einfach zu ängstlich.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen bei DSDS 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury in Südafrika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de