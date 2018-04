Wird nach der Tanzshow gleich weiter abgeshaked? Die Promi-Tänzer bei Let's Dance überzeugten am Freitag mit viel Elan in der vierten Runde. Während Chakall die Sendung verlassen musste, brillierten zum Beispiel Thomas Hermanns (55) oder Roman Lochmann (18) bei ihren Performances zum 90er-Jahre-Motto fast mit voller Punktzahl. Auch für die übrigen Kandidaten war die letzte Show ein großer Spaß – aber auch mit kräftezehrenden Choreos verbunden. Was hat die "Let's Dance"-Crew also nach so einem Auftritt gemacht – Party oder ab ins Hotelbett?

Für Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30) regnete es 28 Jury-Pünktchen für ihre grandiose Tango-Darbietung. Auf diesen Erfolg wollte das Tanz-Duo natürlich gemeinsam anstoßen! Der Schauspieler verriet Promiflash: "Also, wenn man so eine gute Punktzahl bekommt wie heute, dann gehe ich auf jeden Fall etwas feiern!" Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31) ließen den Abend etwas ruhiger ausklingen, wie Sidos (37) Frau offenbarte: "Wir sammeln uns erst einmal, trinken ein Weinchen und dann schaut man je nach Laune, worauf man Lust hat." Roman hingegen verabschiedete sich sofort alleine auf sein Hotelzimmer – seine Profi-Kollegin Katja Kalugina (24) machte sich währenddessen auf den Weg zu einer Showdance-Weltmeisterschaft in Baden-Baden.

Auf Erich Klann (31) wartete nach der "Let's Dance"-Nacht eine richtige Überraschung! Das Geburtstagskind des Dance-Abends wurde von seiner Liebsten Oana Nechiti (30) mit einer grandiosen Sause beschenkt, wie seine Bald-Ehefrau Promiflash erzählte: "Es gibt gleich eine Torte mit Feuerwerk, Champagner für alle und gute Musik und ja, unsere Lieblingsmenschen sind hier."

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht in der Auftaktsendung von "Let's Dance"

Roman Lochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina während des "Let's Dance"-Trainings

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

