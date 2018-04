Auch heute musste wieder ein Star das Parkett bei Let's Dance räumen. Zum 90er-Jahre-Motto zeigten die Paare heiße Performances zu Songs von den Backstreet Boys oder Falco (✝40). Julia Dietze (37) entfachte an ihrer Kulisse beim Salsa sogar ein kleines Feuer und Thomas Hermanns (55) sorgte für große Gefühle. Trotz Barbara Meiers (31) Pause diese Woche musste sich wieder ein Promi verabschieden. Für Chakall hat es leider nicht gereicht.

In den Paar-Tänzen konnte Koch Chakall sich zwar um ein paar Punkte zur Vorwoche steigern, landete aber trotzdem auf dem letzten Platz. Abräumer des Abends waren dagegen Jimi Blue Ochsenknecht (26), Thomas Hermanns und Roman Lochmann (18) mit jeweils 28 Punkten in den Einzelauftritten. Das spannende Battle "Boys vs. Girls" brachte den Damen zwar zusätzliche acht und den Jungs sieben Punkte, änderte jedoch nichts an der Endwertung. Die Zuschauer hatten es einmal mehr in der Hand und entschieden sich diesmal gegen Chakall.

Vergangene Woche musste sich das "Let's Dance"-Team bereits von YouTube-Star Heiko Lochmann (18) verabschieden. Bruder Roman verteidigte die Lochi-Ehre deshalb alleine und das ziemlich erfolgreich. Nicht nur begeisterte er die Jury, sondern brachte seinen Zwilling sogar fast zum Weinen.

Florian Ebener/Getty Images Katja Kalugina und Roman Lochmann bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Crew 2018 nach der dritten Liveshow

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

