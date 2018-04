Heute geht es für sie um alles! Katja Kalugina (24) hat eigentlich allen Grund zum Feiern. Die Profitänzerin und ihr Let's Dance-Partner Roman Lochmann (18) berührten am Freitagabend mit ihrem Contemporary sowohl Jury als auch das Publikum. Für ihre Performance hagelte es neben reichlich Lob vor allem Punkte: Zeit um den Erfolg gebührend zu feiern, blieb Katja allerdings nicht: Sie muss erneut alle Kräfte für die heutige Weltmeisterschaft mobilisieren.

In Baden-Baden treten heute die besten Tänzer der Welt an, um sich den Titel als Weltmeister in der Kür Latein des Weltverbands WDC zu sichern. Mit von der Partie: Katja, für die die Aftershowparty der beliebten Tanzshow trotz fabelhafter Jurykritik am Abend ausfiel. "Ich habe in ein paar Stunden meine Weltmeisterschaft in Showdance in Baden-Baden. Ich muss jetzt sofort von hier dorthin fahren", verriet die Sportlerin kurz nach der Sendung im Promiflash-Interview. Sie ist allerdings nicht der einzige "Let's Dance"-Profi, der heute Nachmittag über das internationale Parkett fegen wird.

Kathrin Menziger und Vadim Garbuzov (30) werden ebenfalls um den Titel kämpfen und haben ziemlich gute Chancen auf den Sieg. "Kathrin und ich haben das große Glück, fünffache Weltmeister zu sein im Tanzsport", erklärte der 30-Jährige kürzlich im Gespräch mit Promiflash. Ob sich nun ein sechster Titel dazugesellen wird?

