Mit ihrem neuen Look haut Sarah Lombardi (25) alle vom Hocker! Erst vor wenigen Tagen wagte die Sängerin den mutigen Schritt und ließ ihre langen Haare abschneiden. Aktuelle Pressebilder und ihr neues Musikvideo sind schon vor ihrem Friseurbesuch produziert worden – und das, obwohl Sarah bereits da kürzere Haare trägt. Doch wie geht das bitte? Im Promiflash-Interview lüftete sie nun das Geheimnis um die neue Frise: "Es war so, dass ich gesagt hab, ich möchte mich verändern. Aber ich habe mich noch nicht so wirklich getraut, das Ganze komplett durchzuziehen und hab dann für das Musikvideo, für die Pressefotos und für die ganzen neuen Cover dann auch eine Perücke aufgesetzt." Ihre Mutter habe sie letztendlich davon überzeugt, sich tatsächlich von ihrer langen Mähne zu trennen.



