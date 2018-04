Der Trennungsschmerz sitzt noch immer tief! Vor knapp einem Monat überraschten Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (22) ihre Fans mit ihrer plötzlichen Trennung total. Nach knapp zwei Jahren Liebe geht das einstige Traumpaar nun wieder getrennte Wege – doch der ehemalige One Direction-Sänger scheint das noch nicht wahrhaben zu wollen: Zayn dachte, er würde sein ganzes Leben mit dem Model verbringen!

Was für eine emotionale Offenbarung: In einem Radiointerview bei On Air with Ryan Secrest sprach der Hottie nun über das kürzliche Liebes-Ende – und brach sein trauriges Schweigen. So schrieb er vor dem Split sogar einen Song über seine Ex: "Ich war so verliebt und dachte, ich würde den Rest meines und ihres Lebens mit ihr verbringen, so wie wir es alle denken! Ich dachte, ich würde sie immer lieben." Es habe sich seitdem viel verändert – trotzdem sei er sich zum Zeitpunkt der Lyrics-Verfassung sicher über die ewige Liebe zu Gigi gewesen. "So spielt das Leben, nicht wahr? Man sollte solche Erfahrungen für immer behalten!"

Ob der tätowierte Brite nach dem Beziehungs-Aus einen weiteren Song über seine Verflossene schreibt? Damit würde er zumindest eine gewisse Revanche erzielen: Schließlich hatte seine eigene Ex-Verlobte Perrie Edwards (24) ihren Groll in ihrem Little Mix-Hit "Shout Out To My Ex" verarbeitet. Was denkt ihr: Wird Zayn in einem neuen Lied mit Gigi abrechnen? Stimmt unten ab.

Nicholas Hunt/Getty Images Zayn Malik bei einer Pre-GRAMMY Gala

Anzeige

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Anzeige

Getty Images Perrie Edwards, Sängerin der Band "Little Mix"

Anzeige

Wird Zayn seine Gefühle für Gigi in einem weiteren Song verarbeiten? Auf jeden Fall! Nee, dafür liebt er sie noch zu sehr. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de