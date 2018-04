Nackt, nackter, Germany's next Topmodel! In diesem Jahr müssen die Kandidatinnen ungewohnt oft die Hüllen fallen lassen. Und nicht nur das: In der siebten Folge der Casting-Show shooten die Mädchen mit einem Mann im Adamskostüm. Für viele der Nachwuchsmodels ist das ein echter Schock. Topmodel-Gewinnerin 2015 Vanessa Fuchs (22) weiß, worum es Heidi Klum (44) und ihren Jurykollegen bei diesen leicht bekleideten Aufnahmen ging. "Ich glaube, das war eher dafür da, die Mädels ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und zu gucken, okay wer zieht das wirklich durch und sagt: 'Ich will das und ich mach das.' Und wer sagt so: 'Ih nackter Mann! Ich bin raus.'”, verrät die Beauty im Promiflash-Interview.



