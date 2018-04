Bei Das perfekte Promi-Dinner stand für Tatjana Gsell (46) anscheinend nicht das kredenzte Essen ihrer Mitstreiter im Vordergrund. In der Sendung traf die High-Society-Lady nun auf ihre Ex-Dschungelcamp-Kollegen Jennifer Frankhauser (25), Daniele Negroni (22) und Matthias Mangiapane (34). Dabei soll die Blondine an Matthias' Kochabend etwas zu viel Alkohol zu sich genommen haben – und ziemlich beschwipst nach Hause getorkelt sein. Nun verraten ihre Konkurrenz-Köche: So tief hat Tatjana wirklich ins Glas geschaut!

Der einstige DSDS-Zweite Daniele konnte Tatjanas Konsum kaum glauben, wie er im Promiflash-Interview zugab: "Ich war geschockt. Sie hat sehr, sehr viel getrunken." Dschungelkönigin Jenny hingegen sah das Ganze dann doch etwas gelassener – die ganze Aufregung sei etwas übertrieben: "Tatjana, wie auch wir alle, hat ein bisschen was getrunken. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Alkohol getrunken, wie beim Promidinner. Aber na ja, das kann man ja mal machen."

Leider überzeugte die blonde Reality-TV-Teilnehmerin anscheinend nicht nur wenig mit ihrem Promille-Pegel, sondern auch gar nicht mit ihren Kochkünsten. Obwohl die gelernte Kosmetikerin Unterstützung von gleich zwei Profi-Köchen hatte, stießen ihre Kreationen nicht auf Anklang bei den Gästen. Matthias gab sogar ein wirklich vernichtendes Urteil in der Show: "Das Essen war grottenschlecht!"

MG RTL D / Severin Schweiger Tatjana Gsell, Kandidatin beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi Dinner"

MG RTL D / Stefan Menne Matthias Mangiapane, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser & Daniele Negroni

MG RTL D / Stefan Menne Matthias Mangiapane beim Verlassen des Dschungelcamps

