Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) und "Oh My Love"-Sänger Rea Garvey (44) mischen ab dem 24. April bei der beliebten VOX-Sendung Sing meinen Song mit. Es gibt wohl kein Format, in dem die Stars und Sternchen so offen über ihr Leben plaudern. Johannes und Rea sind nicht nur Vollblutmusiker, Familienmenschen und dicke Buddys – die Künstler könnten bald sogar zusammenwohnen! Wie DAS zustande kommt, hat Johannes im Promiflash-Interview ausgeplaudert.

"Rea hat sich gerade in der Tat die Wohnung über mir angeguckt. Ich weiß nicht, was unsere Mädels sagen, wenn wir jetzt auch noch im selben Haus wohnen und uns dann immer irgendwie zum Bier trinken im Treppenhaus abends treffen", erzählte Johannes im Interview mit Promiflash. Wie die Besichtigung verlief, hat Johannes leider nicht verraten. Aber wer weiß, vielleicht leiht sich Rea in Zukunft Zucker und Eier bei Familie Strate?!

Der deutsche Musiker kennt Rea seit rund 20 Jahren: "Rea ist auch so ein Herzchen, muss ich echt sagen. Super Typ, echt. Das ist eben so ein Dude, da kann ich auch mitten in der Nacht anrufen und sagen, ich weiß nicht weiter und dann kommt er halt vorbei", sagte Johannes. Na, dann steht dem Zusammenwohnen doch eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Was würdet ihr davon halten?

MG RTL D / Markus Hertrich Marian Gold, Johannes Strate, Mary Roos, Mark Forster, Judith Holofernes, Leslie Clio und Rea Garvey

Patrick Hoffmann/WENN.com Musiker Johannes Strate

WENN Sänger Rea Garvey

