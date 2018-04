Ihr neuer Look kommt an! Sarah Lombardi (25) trennte sich kürzlich während eines tränenreichen Friseurbesuchs von ihrer langen Mähne und trägt jetzt einen Longbob. In ihrer Insta-Story präsentiert die Sängerin das Ergebnis und bekommt von ihren prominenten Kolleginnen wie DSDS-Star Kim Gloss (25) und Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (26) superliebe Kommentare. Die 25-Jährige ist von so viel Zuspruch sehr gerührt. "Da freue ich mich natürlich mega, dass es da auch nicht irgendwie Konkurrenzkampf gibt oder irgendwie auch Neid, sondern dass es wirklich ein Zusammen ist – dass Frauen auch irgendwo an einer bestimmten Stelle zusammenhalten", schwärmt sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de