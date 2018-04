Mit so viel Fanliebe hat selbst sie nicht gerechnet! Seit Donnerstag tummeln sich in Köln wieder zahlreiche Fitnessfreunde bei der FIBO in Köln. Auch Social-Media-Star Sarah Harrison (26) jettete für die Sportmesse in die Domstadt – und wurde bei ihrer Autogrammstunde von einer riesigen Menschenmenge überrascht! "Ich bin gerade auch voll nervös, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass so viele Menschen hier sein werden!", erklärte die Brünette überrascht im Promiflash-Interview. Den turbulenten Auftritt musste die 26-Jährige alleine absolvieren: Ihr Schatz Dominic (26) und Töchterchen Mia Rose blieben Zuhause in München.



