Beim ECHO sollte ja eigentlich die Musik im Vordergrund stehen. In diesem Jahr sorgte die Preisverleihung aber vor allem durch ihre turbulente Aftershowparty für Schlagzeilen. Einige Promigäste fielen allerdings auch schon vor der Show negativ auf. Der rote Teppich strotzte nämlich nur so vor Fashion-Fauxpas. Influencer Riccardo Simonetti zeigte sich zum Beispiel stilecht in einem Wolfgang-Petry-Kostüm. Promiflash zeigt noch einmal die schlimmsten Modesünden bei der diesjährigen ECHO-Verleihung.



