Die Schlagzeilen um Farid Bang (31) werden wohl nicht so schnell abreißen! Der Rapper sahnte am Donnerstag beim ECHO einen Award ab, obwohl die Texte des Musikers im Vorfeld von einer Ethikkommission auf antisemitische Inhalte überprüft wurden. Doch auch nach seinem Triumph bei der Preisverleihung findet der Skandal um den Hip-Hopper kein Ende: Bei der After-Show-Party geriet Farid aus bisher unbekannten Gründen in eine Schlägerei. Das Prügelvideo sorgt im Netz aktuell für mächtig Furore.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de