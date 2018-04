Der erste Kuss bleibt unvergessen! Lucy Hale (28) – bekannt durch ihre Rolle der Aria Montgomery in der US-amerikanischen TV-Serie Pretty Little Liars – musste als Schauspielerin schon so manchem Co-Star näherkommen. Während Filmküsse und intime Szenen für Lucy mittlerweile zum Alltag gehören, gab es auch für die 28-Jährige ein erstes Mal. In einer Fragerunde verriet sie jetzt: Ihr On-Screen-Debüt-Knutscher war mit einem Mädchen!

Beim Celebrity Binge Watch auf Snapchat entgegnete Lucy auf die Frage nach dem ersten Kuss in der Arbeitswelt: "Mein erster Filmkuss war mit einem Mädchen." Weitere Details gab die Beauty aber nicht preis. Dafür erklärte ihr PLL-Kollege Ian Harding (31) schon vor einiger Zeit, wie viel Arbeit hinter diesen Kuss-Szenen steckt – schließlich will man es dem Gegenüber ja so angenehm wie möglich machen.

Vor ihrem gemeinsamen Kuss-Debüt in der Erfolgsserie machte sich der Hottie ziemliche Umstände, wie er in seinem Buch Odd Birds zugab: "Ich habe mir vor der Szene mindestens dreimal die Zähne mit Zahnseide gereinigt. Ich hatte eine Flasche mit Mundwasser mit mir am Set und ich habe damit zwischen den Aufnahmen gegurgelt." Ob Lucys erster TV-Kuss wohl auch so erfrischend war?

Theo Wargo/Getty Images Der Cast von "Pretty Little Liars"

Rich Polk/Getty Images for IMDb Lucy Hale in der "The IMDb Show"

D Dipasupil/Getty Images Ian Harding und Lucy Hale beim Staffelfinale von "Pretty Little Liars" 2014

