Der Rocker wurde gezähmt! Die meisten kennen Sascha Vollmer (46) sicher als den einen der The BossHoss-Cowboys neben Alec Völkel (46). Die Spaßvögel aus The Voice of Germany und Sing meinen Song haben aber noch eine andere Seite. Denn was viele möglicherweise gar nicht auf dem Schirm haben: Alec und Sascha sind auch liebevolle Väter. Während Alecs Sohn noch ziemlich jung ist, sind Saschas Kinder schon älter. Die Rolle als Papa hat ihn in den vergangenen Jahren sogar ziemlich verändert!

Gemeinsam mit seiner Partnerin Jenny hat der 46-Jährige einen achtjährigen Sohn und eine Tochter im Teenager-Alter. Im Interview mit Bild erzählte der Musiker, dass sich vor allem seine Arbeit gewandelt habe. Die Texte von vor 20 Jahren würde es heute nicht mehr geben: "Man verändert sich ja, man wird reifer, der Horizont erweitert sich. Man sieht es an den drei neuen Songs auf dem neuen Album: Jetzt ist mir der Text wichtiger als früher."

Beruflich ist Sascha weiterhin ziemlich eingespannt ist. Mit Hot Boogie Chillun hat der Sänger neben The BossHoss noch eine zweite Band, mit der er demnächst auf große Tour durch Europa gehen wird. Umso wichtiger sei es für ihn, dass er seine Kinder sehe und zu Hause alles stimmt.

Matthias Nareyek/Getty Images Sascha Vollmer (r.) und seine Partnerin Jenny

WENN / Starpress Sascha Vollmer bei der "Hanni & Nanni – mehr als beste Freunde"-Premiere 2017

AEDT/WENN.com Sascha Vollmer (r.) und seine Partnerin Jenny in Berlin

